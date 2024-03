Crotone-Casertana lunedì 25 marzo 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati Diverse defezioni in entrambe le squadre

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ultimo incontro in programma in questo weekend di Serie C che vede ildi Zauli impegnato in casa contro ladi Cangelosi. È durata poco l’avventura di Silvio Baldini sulla panchina dei pitagorici: il tecnico massese si è dimesso dopo 5 gare, in cui ha racimolato appena 3 punti e perso ben 4 volte con i giocatori che di fatto hanno sfiduciato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Alle 20:30 di oggi, lunedì 25 marzo il Crotone ospiterà la Casertana nel posticipo della trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Nona posizione per i padroni di casa, che hanno 46 punti, ... (sportface)

Crotone-Casertana, Leo e Carretta dal 1'. Le formazioni ufficiali - Tra poco allo stadio 'Ezio Scida' (fischio d'inizio ore 20:30) andrà in scena il posticipo valevole per la trentatreesima giornata del Girone C di Serie C tra Crotone e ...tuttoc

Casertana questa sera col lutto al braccio contro il Crotone - La Casertana rende noto che questa sera i falchetti scenderanno in campo allo stadio 'Ezio Scida' di Crotone con un nastro nero al braccio in segno di vicinanza al giocatore Mattia Matese dopo il ...tuttoc

DIRETTA/ Crotone Casertana video streaming tv: abbiamo solo due sfide dal 2000 a oggi (Serie C, 25 marzo) - Diretta Crotone Casertana streaming video tv: quote, orario e risultato live della partita valida per la 33^ giornata di Serie C, due incroci dal 2000.ilsussidiario