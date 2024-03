Crosetto | “Conte mi disgusta” E lancia l’allarme sul livello della Difesa

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il ministro della Difesa ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica: "Il terrorismo non è mai finito"

Crosetto: "Allerta terrorismo islamico più alta per quanto sta accadendo in Medio Oriente": ... come ha fatto Conte, mi disgusta da cittadino, ... precisa poi Crosetto, ribadendo che ' se faccio ...

Crosetto: "Allerta terrorismo islamico più alta per quanto sta accadendo in Medio Oriente": ... come ha fatto Conte, mi disgusta da cittadino, ... precisa poi Crosetto, ribadendo che ' se faccio ...