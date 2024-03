Crolla un fabbricato a Pozzuoli | sospesa la linea Cumana

Crollo di via Mariti: corteo contro la costruzione del supermercato. Vergati con lo spray i nomi dei 5 operai morti - Manifestazione in via Mariti, oggi 23 marzo 2024. Per chiedere che venga realizzato un parco dove si stava costruendo il nuovo supermercato Esselunga. I nomi dei cinque operai morti sono stati vergati ...firenzepost

Crollo di via Mariti, la manifestazione a Novoli: “Un parco al posto del supermercato” - Firenze, 23 marzo 2024 – Un fiume di persone per le vie di Novoli per chiedere di fermare il cantiere Esselunga e creare un parco pubblico là dove adesso sorge il cantiere nel quale il 16 febbraio ...lanazione

Crollo via Mariti, il corteo nel quartiere: 'Facciamoci un parco, basta morti sul lavoro' - "Le nostre vite valgono più dei vostri profitti". Sono le parole su uno striscione appeso davanti all'Esselunga di via di Novoli, il luogo scelto oggi come punto di partenza del corteo contro la strut ...055firenze