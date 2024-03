Criscitiello contro De Laurentiis | la bordata del giornalista è pesantissima | avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 25 marzo 2024), direttore di Sportitalia, non ha esitato a criticare le scelte del presidente del Napoli Aurelio De: i dettagli. Dopo la trionfale stagione passata, che ha visto il Napoli ottenere il terzo scudetto della propria storia, 33 anni dopo l’ultima volta, quella in corso è invece una stagione piuttosto buia per gli azzurri. Calzona è chiamato a centrare la qualificazione in Champions League, un’impresa vera, per salvare la stagione. Il problema è però da ricercare alla base. Come ammesso dallo stesso Dequest’estate sono state fatte scelte sbagliate, che il Napoli sta inevitabilmente pagando, con gli interessi, durante l’anno. A partire dalla scelta del tecnico, con Garcia che si è rivelato totalmente inadeguato a sostituire il partente Spalletti.non ha dubbi: “Il Napoli è ...