Criminale terrorista Caos all' Atalanta | finisce a insulti tra Malinovsky e Miranchuk

(Di lunedì 25 marzo 2024) Erano diventati il simbolo dello sport che unisce dove la guerra divide, i due campioni amici a dispetto dell'odio che separa i loro due popoli. I Giulietto e Romeo slavi invece si scopre oggiche si detestano, forse da sempre. Ruslani, detto il Colonnello anche per il suo patriottismo ucraino, e Alexej, quando giocavano insieme nell'avevano guadagnato un po' di notorietà extracalcistica per la loro (presunta) amicizia, due campioni al di là degli steccati nazionalisti. Poi le loro strade si sono divise: Ruslan è andato a Marsiglia e poi al Genoa ma il suo talento straordinario fatica a esprimersi. L'altro, che sembrava uno Zavarov allampanato e denutrito, è invece esploso, dopo un annodi cura-Juric al Torino. Ma l'antipatia tra i due mancini non dipende dal pallone. Ieriha ...