Coulibaly e Pierfederici solo gli unici a salvarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) Guerrieri 6: non ha colpe evidenti sui gol Riggioni 5: in balia degli attaccanti vigorini Mancini 4,5: crolla e commette una grossolana ingenuità su Pesaresi Roberti 5: fatica enormemente a contenere Kerjota Allegrucci 5,5: mezzo voto in più per un salvataggio sulla riga Malshi: s.v. Gonzalez 5: impalpabile, il suo talento non emerge mai Urbinati 5,5: l’occasione più pericolosa è la sua Pensalfini 5: non dà la scossa che Manoni si augurava Zanni 5: nervoso e poco incisivo Antonioni 5,5: entra sul tris vigorino, crolla con il resto della squadra6: è l’unico a dar l’impressione di poter colpire in ogni momento, si ragala un assist Padovani 5: non crea grandi pericoli, ma non viene neppure aiutato6: segna il gol della speranza Serges 5,5: entra a giochi fatti, può fare poco All. Manoni 4: poche idee, ...