(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 25 Marzo,(Adnkronos) – Isono statiWorldwide Bologna. Venerdì scorso si è celebrata la cerimonia di premiazione della 6a edizione di& Cosmopack Awards, gli “Oscar della Bellezza” in collaborazione con l’agenzia internazionalestreams che hanno premiato l’eccellenza dell’industria cosmetica tra gli espositori diWorldwide Bologna. I 17sono stati i protagonisti della Grande Soirée by, la serata di gala esclusiva organizzata daWorldwide Bologna presso il Bologna ...

Cosmoprof, premiati i migliori prodotti beauty 2024 - I 17 migliori prodotti beauty 2024 sono stati i protagonisti della serata di gala esclusiva organizzata da Cosmoprof Worldwide Bologna presso il Bologna Congress Center ...adnkronos

Premi Magister Peloritanus 2023.Tra i premiati i calabresi Giovambattista De Sarro e Andrea Monorchio - L'intento dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti è quello di premiare personalità che si sono distinte in diversi ambiti della società, onorando l’area dello Stretto ...reggiotv

Cosmoprof al via. Beauty a +9,8% - Tutto è pronto a BolognaFiere per l’edizione numero 55 di Cosmoprof worldwide Bologna che prende il via domani, per la prima volta con l’inizio in contemporanea per tutte le categorie di prodotto. I ...milanofinanza