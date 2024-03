Cos’è l’Elvis Act approvato in Tennessee e perché riguarda la musica di tutto il mondo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ilè il primo stato americano ad approvareAct, una legge in vigore dal prossimo 1 luglio che tutela cantautori, artisti e in generale professionisti dell’industriale dai potenziali pericoli dell’intelligenza artificiale, le cosiddette deepfakes. Il nome della legge sta per Ensuring Likeness Voice and Image Security, ma si tratta anche di un omaggio al re del rock Elvis Presley, la cui morte nel 1977 scatenò una serie di diatribe legali legate alla sua immagine, che per molti, al momento della dipartita, doveva immediatamente diventare di dominio pubblico, cosa che costrinse i legislatori dell’epoca a proporre in tal senso una legge ad hoc che specificasse che «I diritti soggettivi costituiscono diritti patrimoniali e sono liberamente cedibili e cedibili in licenza, e non si estinguono con la morte ...

