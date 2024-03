Cos’è la fase latente del travaglio e quali sono le altre fasi del parto

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il, il processo tramite il quale il feto e la placenta vengono espulsi dall’utero attraverso la vagina, è un’attività che viene comunemente suddivisa in tre(stadi). Questa classificazione viene utilizzata per monitorare l’evoluzione dele individuare eventuali anomalie o complicazioni contro cui intervenire. Conosciamo meglio i tre stadi del, in particolare lae laattiva, andando a individuare cosa accade in questi momenti e cosa aspettarsi durante ciascuno di essi.ledele del? Il Manuale MSD spiega come il primo stadio si ha dall’inizio delfino alla completa ...