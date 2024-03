Cosa succede se Trump non paga 464 milioni di dollari?

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 25 marzo 2024) È un lunedì nero per Donald, che sta facendo una corsa contro il tempo per avere 464di. L'ex presidente americano non è riuscito a trovare fideiussioni per coprire l'ingente somma che è stato condannato are per i reati finanziari e fiscali commessi dalla sua...