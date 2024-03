Cosa succede quando gli integratori interagiscono con i farmaci? Gli effetti possono essere dannosi Lo spiega la Dottoressa Arduini

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 25 marzo 2024) Gli, se assunti senza criterio,non solo interagire tra loro, ma anche con i. A lanciare l’allarme è stata la rivista Health in un articolo dal titolo “Supplements that should not be mixed”. Ma qualinon vanno mixati e come andrebbero assunti correttamente? Lo abbiamo chiesto allaDaniela, Presidente dell’Ordine dei Biologi di Lazio e Abruzzo.: come ...