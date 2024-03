Cosa guadagna e cosa perde l’Italia con la difesa a tre

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 25 marzo 2024) C’è una grande regola non scritta nel calcio italiano alla quale, volenti o nolenti, sono costretti a sottomettersi tutti gli allenatori, anche quelli più fermamente convinti delle proprie idee: nei momenti di difficoltà bisogna passare allaa tre. Nessuno può sfuggire al suo richiamo. Pioli, durante la crisi dello scorso anno, per evitare di affondare nel derby decise di proporre uno strano 3-5-2 con Messias mezzala. Allegri nel 2015/16, dopo un inizio complicato, seppe ritrovare una grande Juventus tornando allaa tre. L’allenatore livornese ci era già passato: nell’annata al Milan dopo le cessioni di Ibrahimovi? e Thiago Silva, nonostante i diktat di Berlusconi che odiava laa tre quasi quanto il comunismo, provò timidamente ad abbozzare un 3-5-2 in una partita di Champions League contro il Málaga. È una ...