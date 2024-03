Corsini concede il bis Vince la 100 chilometri dello Sciacchetrail

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Di record in record: è stato il vincitore della 47 km dell’edizione 2023, ad aggiudicarsi la prima 100 km, con un vero e proprio exploit: si tratta di Simonedell’Atletica Mds Panaria Group, che ha completato il percorso il 13:15:07, circa la metà di quanto preventivato alla vigilia dagli organizzatori per la media dei concorrenti. Subito dopo dietro di lui, altri due italiani: Gregorio Aiello (Run Card , 13:20:09) e Jacopo Zuffellato dell’Ultrabericus Team (13:13:32); 37, in tutto, i podisti che hanno tagliato il traguardo di questa competizione estrema al suo debutto. La ‘classica’, 47 km, che si è corsa per l’ottava volta, è stata vinta dall’austriaco Christian Stern (Run Card, in 4:31:01), secondo l’olandese Peter Van Der Zon (4:36:18), terzo Moreno Sala (Gsa Cometa, 4:37:37). In questa sezione, a cui ...