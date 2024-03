Corrado Guzzanti si confessa in ' Stories' | su SkyTG24 La Seconda Che Hai Detto

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 25 marzo 2024) Èil protagonista della nuova puntata di “”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti, il comico e attore si racconta in “– Lache hai”, in onda lunedì 25 marzo alle 21.00 su Sky TG24, sabato 30 marzo alle ore 12.00 su Sky Arte e sempre disponibile On Demand.Ancora protagonista, nei panni di sé stesso, nellastagione della serie Sky Original CALL MY AGENT – ITALIA, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 22 marzo (“È molto divertente perché queste dinamiche con gli agenti, le balle al telefono le scuse sono proprio il nostro il nostro quotidiano. Poi si fa ...