Convocati Italia agli Europei 2024 | chi scende e chi sale nelle gerarchie di Spalletti | c’è il rebus centravanti

(Di lunedì 25 marzo 2024) Due vittorie, quattro gol, uno subìto e qualche indicazione preziosa a pochi mesi din Germania. Un bilancio “positivo” della tournée statunitense per la nazionalena di calcio, come tiene a precisare il Ct Lucianodopo la vittoria per 2-0 sull’Ecuador. “È stata un’ottima tournée: per la serietà dei ragazzi, per l’organizzazione perfetta da parte della Federazione, che ha fatto fronte a tante difficoltà, e per le risposte individuali dei giocatori. Le possibilità di lavoro non sono state moltissime, ma da gare di questo genere possiamo tirare fuori cose positive”, ha detto il Ct che in questi ultimi due mesi di stagione dovrà sciogliere alcuni dubbi sulla lista dei 23 (non più 26 come ad Euro 2020) calciatori da convocare per il torneo continentale. GLI INTOCCABILI ...