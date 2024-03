Controlli a Benevento | i carabinieri arrestano un 36enne per furto aggravato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncoradeidel Comando Provinciale di, soprattutto concentrati nel fine settimana, per prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli atti vandalici e il fenomeno dei furti in abitazione. Idella Compagnia di, nel fine settimana hanno aumentato il numero delle pattuglie presenti sulle strade di tutto il territorio di competenza, presenti anche gli equipaggi in borghese, dislocati nelle zone della movida del centro di, per un’operazione di pattugliamento anche a piedi per le vie ed i vicoli del centro della città, più volte preda dei vandali, per prevenire la formazione delle cd. baby gang, per assicurare il divertimento e sostenere un deflusso senza pericoli ai tanti ragazzi che ...