(Di lunedì 25 marzo 2024)i, sindaco LR (partito repubblicano) di Antibes e cardiologo di professione, ha dato il suo nome alle leggi francesi del 2005 e del 2016 sui diritti dei malati in fin di vita. Il Figaro... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Life&People.it | Non poteva che essere la Francia , culla dell’haute couture, il primo Paese a mettere ai voti una legge per contrastare le derive del Fast fashion . La moda inquinante , che ... (lifeandpeople)

Contro la legge francese sull'aiuto a morire. L'intervista a Jean Leonett - Il progetto sarà discusso in maggio. Macron ne ha svelato i contenuti, che non piacciono a Jean Leonetti, padre delle leggi oggi in vigore sui diritti dei malati in fin di vita. Amare profezie su eut ...ilfoglio

L'ultima sfida dell'astrofisico Fabrizio Tamburini: Rotonium, un computer per i calcoli impossibili - VENEZIA - L'uomo è sorprendente, ama il telescopio, le auto veloci e il violino. Con un prototipo si è schiantato Contro un muro e al risveglio è corso a prendersi la ...ilgazzettino

Le fatiche del Papa che non legge l’omelia delle Palme. “Ha scelto il silenzio” - CITTÀ DEL VATICANO. La Settimana Santa, culmine della cristianità, inizia con il Papa in silenzio per alcuni inattesi minuti, di fronte a 60mila persone. Il vento che soffia nei microfoni. I fedeli so ...ilsecoloxix