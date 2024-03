Contra Operation Galuga | la recensione del videogame

(Di lunedì 25 marzo 2024)è finalmente tornato su PC, Nintendo Switch, Playstation e Xbox lo scorso 12 marzo e ci riporta nei magnifici anni ’80. Parliamo insieme del famosissimo run ‘n gun!, un ritorno in grande stile Il primo capitolo della serieviene pubblicato da Konami nel 1987, si tratta di uno degli sparatutto a scorrimento orizzontali più conosciuti e amati di sempre.Negli anni sono tanti i sequel della saga che hanno cercato di dare un tocco più moderno al titolo della casa nipponica, ma non sempre queste operazioni hanno riscosso successo., invece, torna sui suoi passi e trasporta nuovamente il giocatore nell’atmosfera dei classici e tanto amati sparatutto arcade.Wayforward Technologies, la software ...

In questa Recensione vi parleremo di Contra : Operation Galuga , nuova fatica di Konami che riporta nel presente l’acclamato arcade per cabinato Correva il 1987, quando Konami rilasciò per cabinato ... (tuttotek)

Prima di Cuphead e persino prima di Metal Slug, il run and gun aveva un unico e indiscusso re: Contra . Sviluppato da Konami nella seconda metà degli anni ’80, Contra racchiudeva tutta la ... (game-experience)

Contra Operation Galuga: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshoot - Contra: Operation Galuga si presenta come un’autentica celebrazione della gloriosa era degli arcade, un tuffo nel passato per i veterani della serie e una piacevole sorpresa per i nuovi giocatori.techgaming

Cosa sono i giochi "Tripla A": ecco il significato dei videogame più famosi - È accaduto esempio con la recente uscita di Contra Operation Galuga, sviluppato da WayForward per conto di Konami. Il discorso è utile perché la dicitura "Tripla A" (o, per esteso, AAA) non riguarda ...trend-online

Opération policière contre la mafia à Naples - Dès les premières heures de ce matin, à Naples, la police d'État et la police pénitentiaire exécutent deux ordonnances de détention provisoire en prison à l'encontre de 30 personnes au total, ...ilmattino