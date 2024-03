Conti correnti sempre più cari | soprattutto per i giovani

(Di lunedì 25 marzo 2024) Non c’è pace. Anche tenere il denaro sul conto corrente èpiù caro. Colpa dell’inflazione dicono i banchieri che, complice l’aumento dei tassi, nel 2023 hanno però chiuso l’anno con profitti oltre i 40 miliardi di euro. Colpa dell’inflazione, dunque, quell’aumento anche a doppia cifra deidi famiglie,e pensionati? Nonostante il costo del denaro stia scendendo i costi per isti sonopiù alti. A fine dicembre la media era +22%, oggi si arriva a +30% per quelli dedicati agli under 35 (dati Altroconsumo). E mentre salgono i costi e i tassi passivi (+ 18%)nuano ad essere azzerati i rendimenti. Dal 2019 l’aumento degli oneri suisti registrato da Banca d’Italia è stato di oltre il 30%. Nel 2023 la ...

