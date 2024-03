Consulta | Daspo urbano | legittimo divieto di accesso a stazioni se sussiste concreto pericolo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos) – La Corte costituzionale, con la sentenza numero 47, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, suldiad aree delle infrastrutture dei servizi di trasporto e ad altre aree urbane specificamente individuate dai regolamenti comunali che, in base al cosiddetto decreto Minniti del 2017, il questore può disporre nei confronti di chi, nelle stesse aree, abbia reiteratamente commesso le violazioni di cui all?art. 9, commi 1 e 2 (impedimento della loro accessibilità e fruibilità in violazione di divieti di stazionamento o di occupazione di spazi e altri illeciti specificamente indicati).La Corte ha ritenuto che la norma censurata (l?art.10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 2017) debba essere ...