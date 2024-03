(Di lunedì 25 marzo 2024) Conferenza stampa il 9 aprile alle ore 11 nella sala Cavour del ministero dell’Agricoltura Ildi tutela delladi bufala campana Dop punta sull’Intelligenza Artificiale come strumento innovativo per la tutela di un prodotto Dop e ha realizzato il primoin Italia per l’utilizzo dell’IA con l’obiettivo di contrastare i prodotti

Roma, 25 mar. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop punta sull'Intelligenza Artificiale come strumento innovativo per la tutela di un prodotto Dop e ha ... (liberoquotidiano)

Roma, 25 mar. (Labitalia) - Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop punta sull'Intelligenza Artificiale come strumento innovativo per la tutela di un prodotto Dop e ha ... (iltempo)

Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop punta sull’ intelligenza artificiale come strumento innovativo per la tutela di un prodotto Dop e ha realizzato il primo progetto in ... (ildenaro)

mozzarella dop, primo progetto sull’Intelligenza Artificiale contro l’Italian sounding - Il Consorzio di Tutela della mozzarella di Bufala Campana Dop punta sull’Intelligenza artificiale come strumento innovativo per la tutela di un prodotto Dop e ha realizzato il primo progetto ...ilmattino

Consorzio mozzarella Dop presenta 1° progetto su Ia contro fake - Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop punta sull’Intelligenza Artificiale come strumento innovativo per la tutela di un prodotto Dop e ha realizzato il primo progetto in Italia ...adnkronos

Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana: intelligenza artificiale contro i prodotti fake - Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop punta sull’Intelligenza artificiale come strumento innovativo per la tutela di un prodotto Dop e ha realizzato il primo progetto in Italia ...ildenaro