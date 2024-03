Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana | intelligenza artificiale contro i prodotti fake

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 25 marzo 2024) IldidiDop punta sull’come strumento innovativo per ladi un prodotto Dop e ha realizzato il primo progetto in Italia per l’utilizzo dell’IA con l’obiettivo di contrastare ie il fenomeno dell’Italian sounding. L’iniziativa sarà presentata in conferenza stampa il prossimo 9 aprile alle ore 11 nella sala Cavour del ministero dell’Agricoltura,Sovranità alimentare e delle Foreste in via XX Settembre a Roma. Interverranno Matteo Lorito, rettore dell’università Federico II di Napoli e presidente del Comitato scientifico deldi...