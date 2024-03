Conor McGregor si diverte molto nel film Road House ed è l' unico

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Gli sport da combattimento hanno dato origine ad alcuni degli showmen più celebri della cultura pop. Dai tempi di Mohamed Ali, gli scontri si sono verificati sia sul ring che fuori, grazie a discorsi insolenti e messe in scena incredibili che mirano a schiacciare il morale dell'avversario, prima che questi non abbia messo un piede sul ring. Fin dai suoi esordi,ha imposto una personalità atipica nel mondo delle MMA . Le sue battute narcisistiche, il suo approccio clownesco e i suoi costumi stravaganti hanno contribuito a costruire l'immagine indimenticabile del "Notorious". Sarebbe necessariamente arrivato il momento in cui un personaggio così avrebbe rinunciato ai guanti per conquistare altri templi dell'intrattenimento, e in particolare quello del cinema. E così è stato. Per il suo battesimo del fuoco come attore, ...