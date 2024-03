Confimprese | Consumi in leggera risalita | +0 | 7% a febbraio su base annua

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’Osservatorio permanente-Jakala sull’andamento deidel mese di2024 vs2023 registra un andamento in. Il trend mensile a totale mercato è vicino alla parità e registra un +0,7%. Rispetto al -2,1% del mese di gennaio, si assiste a una modesta ripresa dovuta a diversi indicatori economici, tra cui un’inflazione stabile al +0,8% nel mese di, il calo dei tassi d’interesse a lungo termine e lo spread rispetto ai titoli a lunga tedeschi. L’Italia, insomma, sembra investita per la prima volta in molti anni da una forte ondata positiva di fiducia degli investitori. Leggermente negativo il totale anno (gen-feb24 vs gen-feb23) a -0,8%. La sostanziale stabilità è confermata anche dall’andamento dei settori ...

L’inflazione non scende e i Consumi crollano: per le famiglie italiane è crisi profonda - Non basta un'inflazione stabile, il tanto crollo non arriva e a scendere sono i Consumi degli italiani, con le famiglie sempre più in crisi.lanotiziagiornale

Rimini. Il gruppo Teddy viaggia verso i mille negozi, 150 nuovi punti vendita nel 2024 - RIMINI. Il Gruppo Teddy ha proseguito nel 2023 nel suo programma di espansione internazionale della rete commerciale con l’apertura di circa 100 ...corriereromagna

Rimini. Il gruppo Teddy viaggi verso i mille negozi, 150 nuovi punti vendita nel 2024 - «Si tratta di un trend positivo, nonostante i segnali di incertezza che arrivano dal contesto geopolitico internazionale e dalla modesta crescita dei Consumi», scrive una ... dal Rapporto del Centro ...corriereromagna