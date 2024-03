Condannato per omicidio grazie al DNA su una gomma | ma i fatti risalgono al 1980

(Di lunedì 25 marzo 2024) A distanza di quarantaquattro anni un caso diviene risoltoa unada masticare analizzata È il 15 gennaio, quando nello stato americano dell’Oregon la giovane diciannovenne Barbara Tucker fu rapita, violentata e picchiata a morte da un uomo rimasto sconosciuto per anni. Un caso che all’epoca fece molto discutere, tanto per la mancata individuazione del colpevole, quanto per i racconti dei testimoni. Questi rivelarono di aver visto una ragazza: “che agitava in aria le braccia e con la faccia insanguinata”, come si legge nel comunicato della procura locale. Altri, invece, spiegarono di aver visto una persona fuggire in mezzo ai cespugli locati nel parcheggio nei pressi del college dopo Barbara studiava. Analisi con il microscopio – Cityrumors.itTestimonianze che, però, non hanno mai portato a ...

Un imprenditore bresciano è stato condannato in via definitiva a 13 anni per vari reati, tra cui associazione a delinquere e riciclaggio : creava fittizie Intesta zioni, così da schermare le reali ... (fanpage)

La Guardia di Finanza di Brescia ha portato in carcere l'imprenditore Sandro Monteleone , già al centro di numerose indagini, in modo particolare di due operazioni portate a termine negli scorsi ... (ilgiorno)

Il lunedì nero di Trump, scadono le garanzie da 454 mln di dollari - Se "The Donald" non riesce a trovare i soldi rischia il blocco dei conti correnti e il sequestro di beni - c'è chi ipotizza la villa di Mar-A-Lago o la Trump Tower. In attesa anche dell'appello per un ...rainews

Trump deve pagare 464 milioni entro oggi. Cosa succederà se non ci riesce - L’ex presidente Usa, di nuovo in corsa per la Casa Bianca, deve sborsare una cifra monstre per varie condanne. La procuratrice James potrebbe iniziare subito le procedure per sequestrare i beni di «Th ...corriere

Campo estivo a Loreto, abusi su due ragazzini. «Ero depresso». Prof di religione Condannato a 9 anni - LORETO Condannato a 9 anni l’ex dirigente dell’Azione Cattolica e professore di religione che aveva abusato di due ragazzini, uno dei quali durante un campo estivo a Loreto.corriereadriatico