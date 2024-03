Concorso Inps 2024 e altri bandi | migliaia di nuove assunzioni in arrivo

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nel panorama dell’occupazione pubblica, ilsi prospetta come un anno cruciale caratterizzato da una serie di nuovi concorsi pubblici che offrirannodi opportunità di lavoro sia per laureati che per diplomati. Dopo un periodo di intensa attività di reclutamento di dipendenti pubblici, l’amministrazione statale continua a cercare risorse umane qualificate per rafforzare i propri organici e soddisfare le crescenti esigenze dei servizi pubblici. Negli ultimi mesi, l’amministrazione pubblica statale ha visto un’ondata didi dipendenti, e attualmente è in cerca di ulteriori risorse per rafforzare il proprio organico. Nuovidisono in procinto di essere lanciati per il corrente anno, in linea con i piani di fabbisogno di personale per il ...