Come sta davvero il Papa? Cosa filtra dai collaboratori più stretti

(Di lunedì 25 marzo 2024) Niente omelia perFrancesco durante la Domenica delle Palme, che ha preferito dedicarsi al silenzio e alla riflessione. Mastail Pontefice? A raccontare un retroscena sulle condizioni di salute del numero uno della Chiesa è Il Giornale: “Qualcuno avrebbe preferito per lui un ricovero in ospedale, al policlinico Gemelli, già alcune settimane fa. Non perché le condizioni di salute fossero gravi, solo per garantirgli un periodo di totale riposo e di cure per debellare del tutto l'influenza. Alla fine però Francesco ha mantenuto tutti gli impegni previsti nella sua agenda, portandosi dietro così tutti gli strascichi dell'influenza, con conseguente abbassamento di voce”. Ilha quindi preferito evitare il lungo sermone, spiazzando tutti in piazza San Pietro, compresi vescovi e cardinali ...