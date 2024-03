Come mai è finita la relazione tra l' ex velina e il tennista italiano?

Era un vero e proprio collezionista di multe. Non pagate ovviamente. Circolava e commetteva infrazioni una dopo l’altra, in serie, riuscendo sempre a sfuggire agli accertamenti. Ora però è stato ... (ilcorrieredellacitta)

Lo statunitense non si ferma mai, tra concerti, viaggi e allenamenti. Ecco Come cura il proprio corpo - Il DJ Steve Aoki ha un fisico strepitoso e una grande resistenza a quasi 47 anni: dalla crioterapia alla dieta, ecco tutti i suoi segreti per restare in forma.gazzetta

La moda “esplodera”. L’intervista a Valerie Steele sul futuro del fashion system - Valerie combina una sterminata cultura liberale, più esercizio della curiosità permanente, più rigore accademico; una triangolazione che l’ha resa – dopo ventotto saggi sulle trappole e i simboli del ...amica

I 5 nuovi trucchi per usare YouTube Come non l’hai mai usato prima d’ora - YouTube, ancora oggi, dopo 19 anni, rimane la miglior cose che internet abbia mai concepito. Un archivio immenso di video gratuiti di ogni tipo, una galleria che ci ricorda chi siamo e ci tiene compag ...esquire