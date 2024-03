Come l’IA cambierà il volto dei mercati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Biocchi Accostando l’Intelligenza Artificiale aifinanziari, viene subito da pensare ai titoli coinvolti nello sviluppo dell’AI, che stanno registrando performance stratosferiche. Vorrei però elevare il ragionamento, spingendomi a considerare(e quanto) le applicazioni dell’intelligenza artificiale potrebbero in futuro stravolgere il modo in cui gli investitori assumono decisioni strategiche. E quando dico investitori, non mi riferisco solo alle grandi gestioni, ma anche ai piccoli operatori privati, i cosiddetti retail, per i quali un simile approccio potrebbe significare la sparizione dell’asimmetria informativa che da sempre li separa dai giganti del mercato. Potrebbero, per esempio, svilupparsi piattaforme in grado di analizzare in tempo reale l’enorme mole di dati che il mercato mette a disposizione, ivi inclusi gli indicatori ...