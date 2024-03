Come diventare vegetariani in 10 mosse o almeno provarci

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 25 marzo 2024) La prima volta che ho "sgarrato" è stato con due colleghe. Erano le prime uscite dopo il lockdown, Annalisa era incinta e andava avanti a Bloody Mary analcolico, sulla terrazza romana si stava bene, finché a un certo punto non sono arrivate le polpette di carne. «Buone». Ne ho preso un pezzo microscopico, trattenendo il fiato. Ho detto di essere piena, ma la verità è che ero diventata vegetariana cinque mesi prima, nel febbraio 2020, giusto in tempo per la pandemia. Il nostro è un lavoro incentrato sul cibo, e semplicemente avevo paura che questa scelta potesse crearmi dei problemi (spoiler, in parte lo ha fatto) e così non la condivisi per molto tempo. Il secondo "sgarro" c’è stato l’estate successiva, con mia nonna e mia zia. «Ma neanche il prosciutto?», la conversazione è andata avanti a lungo finché non ho ceduto: «Va bene, vada per i pomodori col tonno». Mantenere la vita sociale ...