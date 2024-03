Come disattivare l' Assistente vocale Google su Android

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 25 marzo 2024) L'degli smartphonepuò essere richiamato pronunciando OKo Hey. Questa funzione dovrebbe essere attiva di default, ma possiamo sempre disattivarla in un secondo momento. Resta però il fatto che chi usa il cellulare in modo più tradizionale e chi non è interessato ad assistenti virtuali o ai comandi vocali anche solo perchè non si è abituati a usarli, potrebbe volerequesta funzione. L'può essere fastidioso a chi non lo usa anche perchè si apre ogni volta che si tiene premuto il tasto Home oppure se si striscia il dito dal basso verso l'alto sullo schermo (a seconda del telefono) oppure intervenendo da solo parlando anche quando non viene chiamato. Da non trascurare poi il fatto ...