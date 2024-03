Combinazioni di stile Le idee per combinare top e outerwear con eleganza

Leggi tutta la notizia su iodonna

Indecise sulla scelta della nuova giacca primaverile? Tra le tendenze donna 2024 spiccano modelli classici, ritorni imprevedibili e novità a prova di street style. Le jacket del momento portano una ventata di leggerezza nel guardaroba, alle prese con il cambio di stagione. Come orientarsi? Come vestirsi a marzo 2024: cinque look primaverili da provare X