(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) –ilper auto elettriche, la domanda potrà essere presentata fino a 20 giugno 2024 alle ore 17:00. Dopo una prima trance di fondi disponibili negli scorsi mesi di ottobre e novembre, sono oltre 70 i milioni di euro disponibili per l’acquisto e l’installazione didielettrica. Nel decreto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Riapre il prossimo 15 marzo lo sportello « Bonus colonnine per imprese e professionisti », che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici : lo strumento ... (gazzettadelsud)

È il principio del cane che si morde la coda: la scarsa numero di auto elettriche in Italia blocca l’installazione delle colonnine di ricarica o è lo scarso numero di colonnine di ricarica per auto ... (giornalettismo)

(Adnkronos) – riparte il bonus Colonnine per auto elettriche, la domanda potrà essere presentata fino a 20 giugno 2024 alle ore 17:00. Dopo una prima trance di fondi disponibili negli scorsi mesi di ... (periodicodaily)

Colonnine di ricarica: riparte il bonus - A partire dal 15 marzo è possibile fare domanda per richiedere il contributo a fondo perduto per l’installazione di Colonnine di ricarica elettrica ...adnkronos

Santa Teresa, nuove stazioni di ricarica per i veicoli elettrici in tre zone del paese - Saliranno a sei le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici a Santa Teresa di Riva. A quella già attivata un anno fa sul lungomare al centro del paese, finanziata dall'Assessorato regionale alle I ...sikilynews

Audi Q4 e-tron, la prova de Il Fatto.it – Con il restyling diventa più veloce ed efficiente – FOTO - Tornando alla meccanica, altri aggiornamenti hanno riguardato le sospensioni e lo sterzo, per rendere la guida più dinamica e precisa. Quanto alla ricarica, le versioni bimotore a trazione integrale ...ilfattoquotidiano