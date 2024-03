Clearview Ai | la storia dell’app che ha rubato le nostre foto ai social per darle alla polizia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Kashmir Hill è una giornalista del New York Times. Da tempo si occupa diAi, un software che viene presentato come il "Google dei volti". In questa intervista a Fanpage.it spiega quali sono i problemi di affidare una tecnologia tanto potente alle forze dell'ordine.

