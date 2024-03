Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco saranno Nicola Calipari e Giuliana Sgrena nel film Il nibbio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 25 marzo 2024)nel lungometraggio che ricorda il dirigente del SISMI a vent'anni dalla sua morte. Stanno per prendere il via le riprese de Il(titolo provvisorio), lungometraggio dedicato ache racconterà i ventotto giorni precedenti i tragici eventi del 4 marzo del 2005 che hanno visto morire, Alto Dirigente del SISMI, che ha sacrificato la propria vita per salvare quella di, la giornalista de il manifesto rapita in Iraq da una cellula terrorista. Il, che nasce dalla volontà di ...