Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi | chi erano gli 007 morti sul Lago Maggiore

(Di lunedì 25 marzo 2024) L'identità dei due agenti dell'Intelligence italiananel naufragio è stata svelata. Lui era un maresciallo dei carabinieri in pensione, lei aveva raccontato ai vicini di essere una funzionaria della presidenza del Consiglio

Naufragio sul lago Maggiore, le vittime erano agenti segreti in missione - Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi stavano portando a termine una operazione in collaborazione con il Mossad israeliano ...rainews

