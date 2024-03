Civitavecchia | Marino | “Carta d’identità anche per i senza fissa dimora”

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024– “Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione in Giunta della delibera che consente alle personedi ottenere la”. Così, in una nota stampa, il consigliere Pasquale. “Per la legge,tale documento una persona è “inesistente” e perde tutti i diritti fondamentali come l’accesso all’assistenza sanitaria, la possibilità di essere iscritta all’ufficio di collocamento, il diritto di votare e di riscuotere la pensione o fare domanda per ottenere una casa popolare – prosegue-. Ringrazio il dirigente dell’Ufficio anagrafe d.ssa Claudia Grandoni e il segretario generale d.ssa Angela Rosaria Stolfi, nonché tutta la Giunta e soprattutto il sindaco Tedesco per ...

Trovati cadaveri in spiaggia: sono morti per annegamento. Si fa strada l’ipotesi dello speronamento - La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Roberto D’Ascenzi ed Emiliano Brinchi avrebbero avuto schiuma e acqua nei polmoni ...civonline