Cinque giovani amici fanno le pulizie di primavera

(Di lunedì 25 marzo 2024) Forte il richiamo alla pulizia urbana per le vie cittadine da parte di un imprenditore. Da ristoratore a operatore ecologico volontario per un giorno il passo è breve, nasce dalla volontà di Armir Gjecaj, gestore con il fratello Ardit della trattoria da Mirko, l’iniziativa con cui ha voluto dare un segnale per una maggiore attenzione da parte dei cittadini nel tenere pulita la città. "La città è sporca? Mettiamoci in gioco noi cittadini per mantenerla pulita". È stato questo l’invito di Armir Gjecaj. Lui e alcunihanno indossato un giubbotto catarifrangente, si sono armati di scopa e paletta e con pazienza e tanta buona volontà si sono messi a ripulire i marciapiedi in piazza Garibaldi, a ridosso del cantiere per i lavori di rigenerazione di quell’area e in alcune strade adiacenti. Il gruppetto di...