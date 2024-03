Cina | presidente BM | Paese rimane contributore chiave a crescita sostenibile mondiale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pechino, 25 mar – (Xinhua) – “Penso che questo sia il ruolo che lapuo’ svolgere in molti Paesi, dimostrando che si puo’ perseguire sia lo sviluppo che l’aria pulita allo stesso tempo”. Ildella Banca(BM) Ajay Banga e’ rimasto colpito dagli sforzi dellaper la protezione dell’ambiente e per la sostenibilita’ dopo aver visitato un villaggio nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, e ha esortato a compiere sforzi congiunti per una. Agenzia Xinhua