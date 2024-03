Cina | “Kung Fu Panda 4” conquista vetta di classifica al box office

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pechino, 25 mar – (Xinhua) – Il film d’animazione “Fu4” ieri hato ladellagiornaliera al boxdellacontinentale, secondo i dati del China Movie Data Information Network. Ultimo capitolo della popolare serie di film d’animazione, “Fu4” ha generato un incasso giornaliero di 35,13 milioni di yuan (circa 4,95 milioni di dollari). Il film di action crime “The Pig, the Snake and the Pigeon” si e’ piazzato al secondo posto con un incasso giornaliero al boxdi 15,71 milioni di yuan. Segue il film fantascientifico hollywoodiano “Dune: Parte Due”, che ieri ha incassato 10,53 milioni di yuan. Gli incassi al boxieri hanno ...