Cina | Chongqing | piantagioni di te’ a Futian 2

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 mar – (Xinhua) – Agricoltori raccolgono foglie di te’ in una piantagione nella cittadina di, contea di Wushan, nella municipalita’ sud-occidentale cinese di, ieri 24 marzo 2024. I 15.000 mu (circa 1.000 ettari) didisono entrati nel periodo di raccolta del te’ primaverile. Gli agricoltori stanno raccogliendo le foglie di te’ per preparare il te’ di primavera. Negli ultimi anni, la cittadina diha sviluppato vigorosamente l’industria del te’ e ha creato quattro impianti collettivi di lavorazione del te’ e seicollettive di te’. Te’ di marca come il “Wushan Spring Tea” e il “Wuxia Black Tea” sono diventati prodotti agricoli caratteristici della cittadina. (Xin) Agenzia Xinhua