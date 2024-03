Cina | Bank of China aumenta sostegno a finanziamento inclusivo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pechino, 25 mar – (Xinhua) – Negli ultimi anni, laof, uno dei quattro grandi istituti di credito statali del Paese, ha rafforzato il proprioal. Entro la fine del 2023, i suoi prestiti inclusivi in essere hanno superato i 1.700 miliardi di yuan (circa 239,42 miliardi di dollari), con un tasso di crescita medio di oltre il 40% negli ultimi tre anni, secondo la banca. La banca ha offerto servizi finanziari inclusivi a piu’ di 1,07 milioni di clienti in diversi settori, come l’occupazione e l’imprenditoria, le valute estere e il commercio estero, nonche’ l’agricoltura. Nella prossima fase, si concentrera’ su settori quali l’occupazione e il sostentamento delle persone, le nuove forze produttive di qualita’ e la rivitalizzazione rurale, migliorando la ...