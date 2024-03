Cibo non tracciato e mal conservato | maxi-sequestri a Trionfale

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 marzo 2024 – I carabinieri della Compagnia di Roma, con il supporto dei Carabinieri del N.A.S. e del N.I.L., hanno effettuato un’ampia attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nel quartiere. I Carabinieri delle Stazioni di Roma Ottavia e di Roma Flaminia hanno arrestato due cittadini romani, un uomo di 41 anni e una donna di 27 anni, destinatari entrambi di un ordine di custodia in carcere. I Carabinieri della Stazione di Roma Tomba di Nerone hanno denunciato alla Procura della Repubblica due uomini stranieri, di 27 e 46 anni, per essere stati trovati al di fuori dalle loro abitazioni senza giustificato motivo, essendo soggetti sottoposti alla misura di pubblica sicurezza della sorveglianza speciale. In piazza Bainsizza, i Carabinieri della Stazione di ...

