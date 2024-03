Chiusura interbancaria | sarà impossibile fare o ricevere bonifici per 4 giorni | ecco quando

(Di lunedì 25 marzo 2024)in queste date. Il motivo? Stiamo parlando dellache cosa significa. In queste giornate non pensate di usare i vostri conti perdeiperché. O meglio, potrete impostarli ma la transazione effettiva non verrà fatta. L’operazionesolo presa in carico e il trasferimento di denaro dal vostro conto all’altro come da voi richiesto verrà effettuato successivamente. Attenzione a questi: alcuneoperazioni bancarie saranno bloccate – Cityrumors.itLa ragione di questo avvenimento è molto semplice e da ricercarsi in una motivazione piuttosto banale sotto gli occhi di tutti ...

