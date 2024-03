Chioggia | 3 morti per l’incendio in una casa | il racconto di un soccorritore

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 25 marzo 2024), incendio in: il cordoglio del sindaco. In corso le indagini per scoprire le cause Una tragedia ha colpito la comunità di Sottomarina nella notte tra sabato e domenica. Un incendio è divampato in un’abitazione di via Roma, uccidendo tre persone: un uomo di 64 anni, sua moglie di 59 anni e il loro figlio di 27 anni. Le vittime sono state identificate come Gianni Boscolo, Luisella Veronese e il figlio Davide. I tre dormivano al primo piano quando il fuoco è divampato al piano terra, per cause ancora da accertare. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma per i tre non c’è stato nulla da fare. La famiglia era molto conosciuta perché gestiva il Camping Smeraldo nella vicina località di Isola Verde. Drammatica la testimonianza di chi ha tentato di soccorrere la famiglia: «Abbiamo chiamato i vigili del fuoco e abbiamo cercato di ...