Chiese più vicine e orari messe | l’app DinDonDan si espande in Europa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Milano, 25 marzo 2024 – Grande successo per: l'applicazione ideata da quattro giovani milanesi è diventata punto di riferimento per migliaia di fedeli in cerca deglidelle. E oggi raggiunge 400mila utenti unici al mese e siin. 400mila utenti Inpartecipativa 400mila utenti Lanciata nel 2018,ha raggiunto oggi i 400mila utenti unici al mese, consolidando la sua posizione come strumento indispensabile per coloro che desiderano partecipare alle celebrazioni religiose ovunque si trovino. InPartita dall'Italia, l'app ha esteso negli ultimi mesi la sua portata anche in Spagna, Francia, Grecia, Lussemburgo e persino Egitto, con ...