Chiara Ferragni in vacanza con i figli Leone e Vittoria a Dubai | primo viaggio di famiglia senza Fedez

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 25 marzo 2024)incon iha sceltocome meta per le sue vacanze pasquali con i, ormai sempre più distante dall’influencer. Dopo la festa di, durante la quale secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stata una lite tra i due ormai quasi ex coniugi, l’influencer ha postato sul suo profilo Instagram una serie di stories che la vedono in partenza. Nelle immagini si vedonoe iall’aeroporto e, successivamente, il “risveglio” a ...