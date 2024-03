chiamamifaro | il nuovo singolo è Tutti contro tutti

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Presentato in anteprima durante il suo primo tour nei club,è ildiPresentato in anteprima durante il suo primo tour nei club,è ildi, in uscita venerdì 29 marzo per Columbia Records/Nigiri. Con questo branoci mostra il suo lato più giocoso, pur affrontando temi profondi: dalla polarizzazione dei social media all’incessante ricerca dell’identità personale in mezzo al caos sociale. Tra sonorità pop e un testo immediato,trasmette un messaggio potente che risuona come ...