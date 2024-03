Chi vincerà la finalissima del Grande Fratello? Previsioni e scommesse

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ladelè alle porte. Mentre Letizia Petris, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si contenderanno l’ultimo posto disponibile in finale in apertura di puntata, gli scommettitori danno le quote sul possibile vincitore. Tuttavia, la vittoria finale è ancora tutto da decidere, perché dietro la ribalta dei favoriti, alcune sorprese potrebbero essere in agguato. Finale del: i favoriti secondo gli scommettitori Stasera andrà in onda ladel, chiudendo l’edizione più lunga del reality a conduzione di Alfonso Signorini. I protagonisti che si contenderanno il titolo sono Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. All’affascinante competizione si aggiungeranno ...