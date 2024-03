Chi sono i quattro uomini accusati dell’attentato terroristico a Mosca

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Domenica sera un tribunale di, in Russia, ha incriminatoconsiderati responsabili dell’attaccodello scorso venerdì, nel qualestate uccise almeno 137 persone e che è stato rivendicato dall’ISIS.di aver compiuto atti terroristici, un reato punibile con il carcere a vita, e rimarranno in custodia preventiva fino al prossimo 22 maggio. Alcuni di loro sidichiarati colpevoli, non è chiaro quanti. Secondo le informazioni diffuse dal tribunale ivivono in Russia, macittadini del Tagikistan, un’ex repubblica sovietica dell’Asia centrale. Hanno tra i 19 e i 32 anni e si chiamano Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, ...